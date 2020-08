Cile: il deserto di Atacama, il più arido del mondo, adesso è ricoperto di neve [FOTO e VIDEO]

E’ noto come il deserto più arido del mondo: si trova in Cile, ma in questi giorni sta regalando colori, temperature e clima completamente differenti. Il deserto di Atacama è stato imbiancato da uno forte nevicata

I media locali hanno mostrato le immagini rivelando un paesaggio davvero insolito: non più la sabbia che domina con i suoi colori gialli, ma il bianco puro della neve.

Nei giorni scorsi il Cile è stato interessato da una forte ondata di freddo e maltempo che ha colpito in particolare la regione di Antofagasta: così, d’improvviso, zone note per la loro siccità si sono ritrovate completamente innevate. Tra i tanti, persino il deserto di Atacama, noto come una delle zone più aride del mondo.

Anche per i prossimi giorni è previsto maltempo e piogge anche se di minore intensità, come ha segnalato l’Ufficio Nazionale di Emergenza (Onemi), il quale ha evidenziato che le maggiori precipitazioni si sono verificate nei comuni di Tocopilla e Maria, dove sono stati segnalati anche temporali a intermittenza.

Il deserto di Atacama è noto per regalare delle insolite sorprese: nell’agosto 2017 si era mostrato improvvisamente fiorito, colorato con fiori rosa e bianchi. Anche nel 2015 si era verificata una situazione analoga, in seguito delle abbondanti piogge che si erano riversate nel deserto.

Di seguito i video delle emittenti locali che mostrano il deserto di Atacama innevato.