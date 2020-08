Cinque consigli per le vacanze sicure con Fido e Micio

Oggi e domani giornate da bollino nero per chi viaggia in auto, destinazione vacanze. Molti di noi si mettono in viaggi anche con i propri animali verso le mete delle vacanze. Un piccolo vademecum di consigli pratici su come comportarsi in vacanza con micio e fido arriva dall’Associazione italiana difesa animali e ambiente – Aidaa. Basti considerare che in Italia in questi giorni si metteranno in viaggio circa 2 milioni di famiglie in compagnia del proprio (o dei propri) animali domestici Purtroppo anche quest’anno, nonostante le cose siano leggermente migliorate rispetto al passato, ai turisti a quattro zampe si riproporranno i soliti problemi e le solite limitazioni.

Vediamo ora i consigli pratici prima di partire per le vacanze e durante il periodo di vacanza che con Fido: