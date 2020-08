La classifica dei cognomi più diffusi a Milano svela una novità: Hu sorpassa Rossi

Tra i cognomi più diffusi a Milano c’è una novità, Hu supera l’italianissimo Rossi anche nella classifica femminile: lo ha reso noto l’Anagrafe di Palazzo Marino.

Quest’anno le signore Hu superano le Rossi, 2.210 contro 2.133. Al 3° posto dei cognomi femminili c’è invece Colombo (1.832). Stesso podio anche tra i Cognomi maschili: 2.454 Hu, 1873 Rossi e 1543 Colombo. Quarta posizione per le signore e i signori Ferrari (rispettivamente 1.720 e 1.506).

Tra i 4.856 nati dal primo gennaio al 30 giugno di quest’anno spiccano 213 Leonardo, 108 Sofia e 106 Giulia, seguono Tommaso (153), Riccardo (123), Alessandro (122) e Lorenzo (120) tra i nomi maschili, Ginevra (90), Alice (84) e Camilla e Beatrice (79) tra quelli femminili. Anche le mamme e i papà stranieri preferiscono il nome Leonardo (58), che l’anno scorso era solo al quarto posto dietro Mohamed (34), che quest’anno ha invece ceduto la prima posizione. Seguono Tommaso (28), Alessandro (25), Lorenzo (24). Tra le scelte per le bambine trionfa Sofia (28), davanti a Maria (21), Aurora (21), Ginevra (19), Sara, Giulia e Alice (18).

Ai genitori milanesi piacciono anche i nomi legati alla mitologia, come Ettore (33), Enea (44) e Diana (31), e i nomi biblici, come Noah (32), Samuele (48), Davide (44 bimbi italiani e 19 stranieri) e Rebecca (43), fino ai nomi più tradizionali come Francesco (75 italiani e 16 stranieri), Anna (64 italiani e 17 stranieri), Maria (35 italiani e 21 stranieri), Marco (48) e Matteo (66 italiani e 20 stranieri).