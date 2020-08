Colpo di stato in Mali, è emergenza per il Consiglio di Sicurezza dell’Onu

Riunione di emergenza del consiglio di sicurezza dell’Onu dopo il golpe in Mali a seguito del quale sono stati arrestati il presidente e il premier del Paese. Lo riferiscono fonti diplomatiche. Dall’Unione europea è arrivata la “condanna con forza” del tentativo di colpo di stato in Mali e rifiuta “ogni cambiamento anti-costituzionale” che “non puo’ essere in nessun caso una risposta alla profonda crisi socio-politica che sta spaccando il Paese“. Lo ha scritto su Twitter l’Alto rappresentante per la politica estera europea Josep Borrell. Per approfondire: