Controesodo, code e incidenti: la situazione meteo e viabilità da Nord a Sud

Viabilità Italia rende noto che un incidente stradale delle ore 6 di stamattina, con il ribaltamento di un autotreno per il trasporto di rifiuti organici, sta provocando intensi rallentamenti e code interessando la A1 tra Caserta e Capua, ove – dopo la chiusura della carreggiata con uscita obbligatoria a Caserta nord e rientro a Capua in direzione Roma – si registrano ora 10 km di veicoli che oltre alla carreggiata in direzione nord, possono utilizzare una delle corsie della carreggiata opposta sulla quale è ancora attivo lo scambio. Riflessi di tale situazione sono presenti sulla A30, all’altezza dell’innesto sulla A1, ove ora vi sono circa 3 km di code a tratti.

Per un incidente in via di risoluzione km 6 di coda in A1 verso Bologna all’altezza di Fidenza.

Traffico intenso nel nodo bolognese sia sulla A14 fino ad Imola in entrambe le direzioni, sia nel tratto di A1 a partire da Modena. Sulla A1 in direzione Milano ci sono 4 km tra svcnolo Parma e l’allacciamento con la A15. Traffico intenso con rallentamenti sul valico appenninico dell’A1.

Traffico intenso anche sulla A22 tra Chiusa ed Egna e tra Rovereto e Affi verso sud, con coda di 4 km per l’innesto in A1 a Carpi, mentre in direzione nord traffico intenso tra Verona/allacciamento con A4 e Rovereto.

Code a tratti sulla A12 in Toscana tra Viareggio e La Spezia e sulla A15 code per l’innesto in A12.

Sulla rete stradale in gestione ANAS il traffico è intenso e regolare, con rallentamenti sulla SS14 tra Veneto e Friuli in direzione est, code con traffico in aumento sulla SS51 verso Cortina e sulla SS47 in Veneto, poi sulle SS7 e SS6 in Campania, zona Capua, dove si svolge il traffico che esce dall’A1 per oltrepassare il tratto autostradale ove si sta gestendo l’incidente di stamattina.

Tutta la giornata è segnalata con la previsione di traffico intenso a bollino rosso per il rientro verso le grandi città lungo le direttrici sud-nord e est-ovest della rete autostradale. Viabilità Italia continua il monitoraggio del traffico per rapidi interventi di coordinamento nelle situazioni di traffico che possono condurre ad emergenze per la sicurezza stradale.

Dalle ore 8.00 è attiva la limitazione alla circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5t e si concluderà alle ore 16.00.

Nella giornata di domenica 23 agosto tali divieti di circolazione saranno in vigore dalle ore 07.00 alle ore 22.00.

TRAFFICO FERROVIARIO

Per tutto il fine settimana e fino a lunedì 24 agosto compreso i collegamenti interregionali dalla Liguria alla Lombardia e viceversa non fermano nelle località di Arquata Scrivia (AL) e Tortona. Le modifiche sono state stabilite in accordo con le regioni Liguria e Piemonte per garantire gli spostamenti degli attesi flussi di passeggeri tra la Liguria e la Lombardia, regioni all’interno delle quali è possibile viaggiare occupando tutti i posti disponibili e rispettare quanto disposto dalla Regione Piemonte con ordinanza che prevede la capienza massima dei mezzi pubblici al 50%.

Per le due località piemontesi è operativo un servizio sostitutivo con bus tra Arquata, Tortona e Voghera, con collegamenti diretti anche per Genova e Milano. Tra Genova e Arquata Scrivia sono disponibili i servizi regionali diretti consultabili nell’orario ufficiale.

PREVISIONI METEOROLOGICHE

Lo scenario meteorologico elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile prevede per oggi, sabato 22 agosto, tempo stabile su tutto il Paese, salvo l’innesco di rovesci e temporali a partire dalla tarda mattinata/primo pomeriggio sui settori alpini e prealpini, specie quelli di Lombardia e Triveneto dove i fenomeni localmente potranno essere anche forti, con possibilità di qualche sconfinamento serale sui settori di pianura del Friuli Venezia Giulia. Temperature massime elevate, fino a molto elevate su Sardegna, Pianura Padana, zone interne vallive e pianeggianti e versanti adriatici del Centro peninsulare, zone interne vallive e pianeggianti e versanti ionici del Sud.

Domenica 23 agosto previsto tempo spiccatamente instabile, a partire da metà giornata, su Lombardia e Triveneto, con rovesci e temporali che, specie sui settori prealpini e adiacenti a pianure di Lombardia e Veneto, potranno assumere carattere diffuso ed intenso, con associati intensi colpi di vento, frequenti fulmini e forti rovesci di pioggia o grandine, in alcune zone anche sotto forma di nubifragio. Precipitazioni a carattere più locale o sparso, e generalmente meno intenso, su Piemonte, Liguria ed Emilia. Tempo stabile sul resto del Paese.

Temperature in sensibile diminuzione al Nord e sulla Sardegna, ancora elevate sul Centro-Sud e sulla Sicilia, fino a molto elevate sulle zone interne vallive e pianeggianti del Centro peninsulare, sui versanti orientali e settori meridionali della Sardegna e sulle zone interne vallive e pianeggianti e versanti ionici di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Venti di maestrale in deciso rinforzo sulla Sardegna, con raffiche fino a burrasca specie sulle Bocche di Bonifacio e sui rilievi, in rinforzo dalla serata anche sulla Sicilia occidentale.

CONSIGLI ED INFORMAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI

Viabilità Italia “raccomanda di evitare qualsiasi distrazione alla guida; mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede; moderare la velocità rispettando i limiti previsti; allacciare le cinture di sicurezza anche nei sedili posteriori e assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori. È vietato utilizzare i cellulari durante la guida senza vivavoce o auricolari. Fare soste frequenti, almeno ogni due ore di guida ininterrotta. Alcol e droghe sono incompatibili con la guida .

Si consiglia di prestare attenzione al contenuto dei Pannelli a Messaggio Variabile disponibili lungo la rete autostradale; per le informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE, il canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I. pagina 640 e ss..

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale e consultabile anche su tutti gli smartphone e tablet grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde 800.841.148. “