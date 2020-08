Coronavirus: 18 milioni di casi nel Mondo, rallentano i contagi negli USA

Il numero di casi di Coronavirus registrati in tutto il mondo ha superato i 18 milioni (18.019.472), secondo l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University: oltre la metà dei casi sono stati rilevati negli Stati Uniti e in America Latina e Caraibi. Le vittime a livello globale sono 688.369, mentre le guarigioni 688.369.

Gli Stati Uniti hanno registrato ieri altri 47.508 contagi e 515 decessi in 24 ore, secondo il conteggio della JHU.

Il bilancio è in lieve calo rispetto ai 5 giorni precedenti, che avevano registrato oltre 60mila nuove infezioni.

Gli USA contano ora un totale di circa 4,66 milioni di casi e quasi 155mila morti.

Altre 4.853 persone hanno contratto il Coronavirus in Messico nelle ultime 24 ore, secondo l’ultimo bilancio del Ministero della Sanità. Il bilancio complessivo nel Paese dall’inizio della pandemia è ora di 439.046 infezioni.

Il Ministero ha anche riportato 274 nuovi decessi, per un totale di 47.746 vittime.

Venerdì il bilancio delle vittime per il Coronavirus in Messico ha superato quello del Regno Unito.

Ottantanove persone sono morte in Bolivia in un solo giorno, secondo quanto riferito dal Ministero della Sanità locale: si tratta del maggior numero di decessi registrati in 24 ore nel paese dall’inizio della pandemia.

Ben 3.153 persone hanno perso la vita. Il paese ha confermato oltre 80.000 casi di Coronavirus.

In Cina, il numero di nuovi casi di Covid-19 nella regione nord-occidentale dello Xinjiang continua a diminuire, con 28 infezioni confermate nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta AP.

La Cina ha registrato 43 nuovi casi a livello nazionale, 7 dei quali importati e 8 nella provincia nord-orientale di Liaoning. Non sono stati registrati nuovi nuovi decessi: il totale delle vittime resta 4.634.