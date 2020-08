Coronavirus, Alberto Zangrillo: “Io negazionista? Circola e contagia, ma è meno letale”

Il coronavirus “Sars-CoV-2 circola, contagia e ha causato molti decessi. Oggi, e speriamo in futuro, è molto meno letale. Io, che l’ho affrontato e che lo temo, sono contento per me e per l’umanità“. Lo scrive su Twitter – “a beneficio di quanti mi vorrebbero negazionista” – Alberto Zangrillo, direttore di Terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, postando un articolo sulla vicenda di un dirigente bancario che, dalle pagine del ‘Corriere della Sera’, ha raccontato che il padre, morto per cause naturali, è stato classificato come Covid pur non avendo fatto tamponi.