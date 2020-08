Coronavirus, allerta in Toscana: in 550 chiamano Asl dopo il caso Covid nella discoteca di Pietrasanta

Sono al momento 550 i giovani, tra cui molti provenienti da fuori Toscana e dalla zona di Firenze, che hanno segnalato alla Asl di essere stati alla discoteca di Pietrasanta (Lucca) ‘Seven apples’ nella notte tra l’8 e il 9 agosto scorsi, quando nel locale era presente anche una ragazza di Pisa risultata positiva al Covid e che era tornata da una vacanza all’estero. Per poter mettere in atto le misure idonee ad arginare il contagio, precisa l’azienda sanitaria, è partita l’indagine epidemiologica e, contemporaneamente, sono stati effettuati i riscontri e le relative verifiche.

“In base alle informazioni via via ricevute, è iniziata dapprima la ricerca dei contatti stretti avvenuti nei giorni precedenti la notifica di positività, tenendo conto dei giorni minimi di incubazione”. Inoltre, “per evitare di creare inutili allarmismi“, dopo le necessarie verifiche si e’ provveduto ad organizzare, in tempi rapidissimi, le modalità di effettuazione del test, “che si svolgerà a Pisa, Massa, Versilia e Lucca”. I tamponi verranno eseguiti con drive through il 15 e il 16 agosto.

La Asl Toscana Nord Ovest ricorda che il 13 agosto e’ il termine ultimo per l’invio della mail all’indirizzo sorveglianza@uslnordovest.toscana.it, in cui indicare come oggetto ‘seven apples’ e fornire, oltre alle generalita’, il numero di telefono e il luogo di residenza o di soggiorno temporaneo. Coloro che invece si trovavano in discoteca ma sono residenti nella Asl Toscana Centro (area di Firenze, Prato, Pistoia, Empoli) possono scrivere a malattieinfettiveigiene.firenze@uslcentro.toscana.it o a giorgio.garofalo@uslcentro.toscana.it.

