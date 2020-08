Coronavirus e anticorpi monoclonali: al via 2 studi sull’uomo

Il Network di prevenzione Covid-19 dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive degli Stati Uniti, diretto da Anthony Fauci, ha annunciato l’avvio di due sperimentazioni cliniche di fase 3 sull’uomo di 2 diversi anticorpi monoclonali, che possono prevenire l’infezione da nuovo Coronavirus.

E’ previsto il coinvolgimento di volontari over 18 che siano a rischio di infezione per essere state a stretto contatto, a casa o sul posto di lavoro, con persone positive al nuovo Coronavirus.

Per ognuna delle due sperimentazioni si ipotizza di arruolare circa 2000 persone negli USA.