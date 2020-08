Coronavirus, anche l’Argentina supera l’Italia per numero di casi totali ma ha appena un settimo dei morti del nostro Paese [DATI]

Anche l’Argentina ha appena superato l’Italia nella triste classifica dei Paesi con il più alto numero di casi totali di Coronavirus: adesso l’Italia è 17ª con 250.825 casi totali, mentre l’Argentina è salita al 16° posto con 253.868 casi totali. Balza subito all’occhio, però, la clamorosa differenza del numero dei morti: 35.209 in Italia, appena 4.764 in Argentina. In Italia sono morte 582 persone ogni milione di abitanti, in Argentina appena 105 ogni milione di abitanti. L’Italia resta tra i Paesi più colpiti dalla pandemia di Covid-19: soltanto Regno Unito, Spagna e Perù hanno un numero di morti più alto in rapporto alla popolazione, come possiamo osservare dai dati della tabella che aggiorniamo in tempo reale, minuto per minuto, nella home page di MeteoWeb.