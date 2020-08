Coronavirus: i bambini asintomatici restano positivi per giorni diventando potenziali vettori

I bambini sono in grado di diffondere il coronavirus SarsCov2 fino a 3 settimane dal momento in cui lo contraggono, anche se sono asintomatici. A giungere a questa conclusione è uno studio del Children’s national hospital di Washington sulla rivista Jama Pediatrics, che pero’ avanza diversi dubbi su quanto effettivamente i bambini siano veicolo di diffusione del virus. Il gruppo, guidato da Roberta DeBiasi, ha studiato 91 pazienti pediatrici ricoverati in 22 ospedali sudcoreani. Circa il 22% dei bambini ricoverati non ha sviluppato sintomi, il 20% era inizialmente asintomatico ma poi ha avuto sintomi dopo, mentre il 58% era gia’ sintomatico al momento del test. “Chi e’ positivo al coronavirus in Corea del Sud rimane in ospedale finche’ l’infezione non sparisce, anche senza sintomi”, precisa DeBiasi.

Durante lo studio i bambini sono stati testati ogni 3 giorni e si e’ visto che la durata dei sintomi varia parecchio, da 3 giorni a 3 settimane. Mentre il virus e’ rimasto rilevabile in media per 2,5 settimane, una parte significativa dei bambini – circa 1/5 degli asintomatici e la meta’ di quelli sintomatici – ha continuato a diffondere il virus per 3 settimane. “Ci sono vari punti importanti che emergono da questo studio – rileva DeBiasi – Uno e’ il vasto numero di pazienti asintomatici, circa 1/5. L’altro e’ che per un vasto gruppo, per cui si pensava che i sintomi lievi passassero rapidamente, in realta’ i sintomi possono durare settimane. E infine la durata della diffusione del virus: anche i bambini asintomatici continuano a diffonderlo a lungo, diventando dei potenziali vettori“.

Come spiegano le ricercatrici, però, un risultato positivo o negativo al tampone non significa che il soggetto sia infettivo, visto che alcuni positivi hanno qualche frammento di materiale genetico virale non in grado di far ammalare nessuno, mentre uno negativo puo’ avere ancora bassi livelli di virus che potrebbero ancora infettare. Non si sa nemmeno se le persone asintomatiche diffondano quantita’ di virus diverse rispetto a chi e’ sintomatico. “Tutte queste informazioni – conclude DeBiasi – possono essere utili a sviluppare politiche di contenimento dei contagi“.