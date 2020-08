Coronavirus, oggi 10 morti e 384 nuovi casi positivi: il contagio aumenta anche in Puglia e Sicilia [DATI]

I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 10 morti, 210 guariti e 384 nuovi casi su 56.451 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,68% dei test processati, la percentuale più alta delle ultime settimane. Le Regioni con il più alto numero di unovi casi giornalieri sono sempre le solite tre: Lombardia (138), Emilia Romagna (47) e Veneto (41) per un totale del 59% dei casi complessivi in queste sole tre Regioni padane, ma abbiamo un numero di casi non indifferente anche in alcune Regioni del Sud, in modo particolare in Puglia (23) e Sicilia (21).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

248.803 casi totali



35.181 morti

200.976 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 12.646, così suddivisi:

764 (+3) ricoverati in ospedale ( 6,0% )

( ) 41 (=) ricoverati in terapia intensiva ( 0,3% )

( ) 11.841 (+161) in isolamento domiciliare ( 93,7% )

Ecco il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: