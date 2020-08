Coronavirus, oggi in Italia 10 morti e 481 nuovi casi: il contagio aumenta in tutte le Regioni, anche al Sud [DATI]

I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 10 morti, 236 guariti e 481 nuovi casi su 52.658 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,91% dei test processati, in linea con gli ultimi giorni. Le Regioni con il più alto numero di casi restano le solite della pianura Padana: Lombardia (102), Veneto (60), Piemonte (42) ed Emilia Romagna (41), ma aumentano i numeri anche al Centro/Sud e in modo particolare nel Lazio (37), Puglia (33), Toscana (33), Sicilia (29) e Campania (29). Le uniche Regioni senza nuovi casi sono Basilicata, Molise e Valle d’Aosta. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

251.713 casi totali



35.225 morti

202.697 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 13.791, così suddivisi:

779 (-21) ricoverati in ospedale ( 6,0% )

( ) 53 (+4) ricoverati in terapia intensiva ( 0,3% )

( ) 12.959 (+248) in isolamento domiciliare ( 93,7% )

Ecco il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: