I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 6 morti , 226 guariti e 523 nuovi casi su 51.188 tamponi . Oggi è risultato positivo l’ 1,02% dei test processati, in linea con gli ultimi giorni. Le Regioni con il più alto numero di casi restano le solite della pianura Padana: Veneto ( 84 ), Lombardia ( 74 ), Liguria ( 63 ), poi la Sicilia ( 42 ), l’ Emilia Romagna ( 37 ) e il Lazio ( 36 ). L’unica Regione d’Italia senza casi è stata oggi la Valle d’Aosta . Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

Coronavirus, oggi 523 nuovi positivi in Italia: aumentano anche i ricoverati in reparto e in terapia intensiva, tutti i DATI Regione per Regione

