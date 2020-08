Coronavirus, oggi in Italia 574 nuovi casi ma sono tutti asintomatici: -15 ricoverati nei reparti, aumentano anche i guariti [DATI]

I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 3 morti, 403 guariti e 574 nuovi casi su 46.723 tamponi. Oggi è risultato positivo l’1,22% dei test processati, in linea con gli ultimi giorni. Le Regioni con il più alto numero di casi restano le solite della pianura Padana: Veneto (127), Lombardia (97) ed Emilia Romagna (57) e il Lazio (36). Il numero dei casi del Piemonte (15) potrebbe essere sottostimato, secondo quanto comunicato dalla Regione, per un guasto alla rete dei sistemi informativi Regionali, mentre in Sicilia 21 dei 36 nuovi casi sono immigrati sbarcati nelle ultime ore sulle coste meridionali dell’isola. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

252.809 casi totali



35.234 morti

203.326 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 14.249, ma aumenta sensibilmente il numero degli asintomatici in isolamento domiciliare (che sono oltre il 94% del totale). I positivi, infatti, sono così suddivisi:

771 (-15) ricoverati in ospedale ( 5,4% )

( ) 56 (+1) ricoverati in terapia intensiva ( 0,4% )

( ) 13.422 (+182) in isolamento domiciliare ( 94,2% )

Ecco il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: