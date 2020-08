Coronavirus, oggi in Italia 4 morti e 629 nuovi casi: è l’aumento più grande dal 23 maggio, ma sono tutti asintomatici e calano i ricoveri [DATI]

I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 4 morti, 314 guariti e 629 nuovi casi su 53.123 tamponi. Oggi è risultato positivo l’1,18% dei test processati, in linea con gli ultimi giorni. Era dal 23 maggio che non c’era un numero così alto di nuovi positivi, ma oggi sono tutti asintomatici. Come si può osservare nel dettaglio in basso, infatti, oggi sono diminuiti i ricoveri sia nei reparti (-7 rispetto a ieri) che in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri), e tra gli attualmente positivi, addirittura il 94,3% sono asintomatici che non necessitano di ricovero.

Le Regioni con il più alto numero di casi restano le solite della pianura Padana: Veneto (120), Lombardia (94) ed Emilia Romagna (71) e il Lazio (58). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

253.438 casi totali



35.392 morti *

203.640 guariti

* Il conteggio complessivo dei morti giornalieri è oggi aumentato di 158 unità perchè oltre ai 4 morti delle ultime 24 ore, la Regione Emilia Romagna ha comunicato che a seguito di una verifica interna dei dati sui decessi, la Ausl di Parma ha comunicato 154 decessi avvenuti in marzo, aprile e maggio fino ad ora non conteggiati.

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 14.406, ma aumenta sensibilmente il numero degli asintomatici in isolamento domiciliare (che sono oltre il 94% del totale). I positivi, infatti, sono così suddivisi:

764 (-7) ricoverati in ospedale ( 5,3% )

( ) 55 (-1) ricoverati in terapia intensiva ( 0,4% )

( ) 13.587 (+165) in isolamento domiciliare ( 94,3% )

Ecco il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: