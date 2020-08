Coronavirus, oggi in Italia 3 morti e 1.367 nuovi casi, c’è boom record di tamponi. Non aumentano i ricoveri [DATI]

I dati ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 3 morti, 314 guariti e 1.367 nuovi casi su una cifra senza precedenti di tamponi, ben 93.529, record assoluto. Oggi è risultato positivo l’1,46% dei tamponi effettuati, un dato molto basso, in linea con le ultime settimane e assolutamente tranquillizzante. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono: Lombardia (269), Lazio (162), Toscana (161), Veneto (147), Campania (135), Emilia Romagna (120) e Piemonte (75).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

262.540 casi totali



35.458 morti *

206.329 guariti

* Il numero dei morti è aumentato di 13 unità rispetto a ieri perchè, oltre ai 3 decessi di oggi, la Regione Veneto ha comunicato oggi 10 morti dei giorni scorsi, specificando che sono tutte persone anziane e che avevano contratto il virus nei mesi scorsi, poi erano guariti con tanto tampone negativo, ma che su indicazione del Ministero della Salute devono comunque essere registrati come soggetti morti nel conteggio del Coronavirus, nonostante non avessero più il virus in corpo da tempo.

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 20.753, ma aumenta sensibilmente il numero degli asintomatici in isolamento domiciliare (che sono oltre il 94% del totale). I positivi, infatti, sono così suddivisi:

1.055 (-3) ricoverati in ospedale ( 5,1% )

( ) 69 (+3) ricoverati in terapia intensiva ( 0,3% )

( ) 19.629 (+1.039) in isolamento domiciliare ( 94,6% )

Di seguito il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: