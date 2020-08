Coronavirus, oggi in Italia 1.462 nuovi casi positivi: superati i 97 mila tamponi giornalieri, ricoveri stazionari [DATI]

I dati ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 9 morti, 348 guariti e 1.462 nuovi casi su una cifra senza precedenti di tamponi, ben 97.065, nuovo record assoluto. Oggi è risultato positivo l’1,5% dei tamponi effettuati,esattamente la stessa percentuale di ieri. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi son ole solite: Lombardia (316), Campania (183), Emilia Romagna (164), Lazio (166), Veneto (135), Piemonte (91) e Toscana (82).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

265.409 casi totali



35.472 morti

206.902 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 23.035, ma aumenta sensibilmente il numero degli asintomatici in isolamento domiciliare (che sono oltre il 94% del totale). Resta stazionario il numero dei ricoveri in percentuale rispetto al totale dei positivi.

Gli attualmente positivi, infatti, sono così suddivisi:

1.131 (+47 ) ricoverati in ospedale ( 4,9% )

( ) 74 (+7) ricoverati in terapia intensiva ( 0,3% )

( ) 21.783 (+1.049) in isolamento domiciliare ( 94,8% )

Di seguito il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: