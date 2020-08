Coronavirus, oggi 6 morti e 996 nuovi casi: aumentano ancora i ricoverati, +37 in reparto e +8 in terapia intensiva. Tutti i DATI

I dati ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 6 morti e 996 nuovi casi su 58.518 tamponi. Oggi è risultato positivo l’1,70% dei tamponi effettuati, in linea con il dato di ieri. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono le solite: Campania (184), Lombardia (135), Lazio (148), Emilia Romagna (117). Sono due invece le Regioni che fanno registrare zero nuovi casi, Basilicata e Molise, e sette quelle con meno di dieci positivi nelle ultime 24 ore.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

269.214 casi totali



35.483 morti

207.653 guariti *

* Il Ministero della Salute ha ricalcolato il numero dei guariti, in base ai conteggi, correggendo alcuni errori dei giorni scorsi.

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 26.078, ma aumenta sensibilmente il numero degli asintomatici in isolamento domiciliare (che sono oltre il 94% del totale). Gli attualmente positivi, infatti, sono così suddivisi:

1.288 (+37 ) ricoverati in ospedale ( 4,9% )

( ) 94 (+8) ricoverati in terapia intensiva ( 0,3% )

( ) 24.696 (+1.828) in isolamento domiciliare ( 94,7% )

Di seguito il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: