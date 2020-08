Coronavirus, oggi in Italia altri 6 morti e 402 nuovi casi: non erano così tanti dal 5 Giugno, oltre due mesi fa [DATI]

I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 6 morti, 347 guariti e 402 nuovi casi su 58.673 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,68% dei test processati, una percentuale identica a quella di ieri. I nuovi casi giornalieri non erano così tanti dal 5 Giugno, oltre due mesi fa, ma il numero in termini assoluti è comunque ancora eccezionalmente basso, anche se paragonato a quello degli altri Paesi europei.

Le Regioni con il più alto numero di unovi casi giornalieri sono sempre le solite settentrionali: Lombardia (118), Emilia Romagna (58), Veneto (58) e Piemonte (22), per un totale del 64% dei casi complessivi in queste sole 4 Regioni padane. Al Sud, spiccano i 30 nuovi casi della Sicilia, legati agli sbarchi degli ultimi giorni a Lampedusa.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

249.204 casi totali



35.187 morti

201.323 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 12.694, così suddivisi:

762 (-2) ricoverati in ospedale ( 6,0% )

( ) 42 (+1) ricoverati in terapia intensiva ( 0,3% )

( ) 11.890 (+49) in isolamento domiciliare ( 93,7% )

Ecco il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: