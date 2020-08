Coronavirus, oggi in Italia BOOM di nuovi casi positivi: il dato peggiore dal 19 Maggio. Preoccupano 8 Regioni [DETTAGLI]

I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 2 morti, 151 guariti e 463 nuovi casi su 37.637 tamponi. Oggi è risultato positivo l’1,23% dei test processati: era dal lontanissimo 19 maggio che non avevamo una percentuale di positivi sui controllati così elevata, seppur comunque in termini assoluti ancora contenuta. Le Regioni con il più alto numero di unovi casi giornalieri sono 8: Lombardia (71), Emilia Romagna (69), Toscana (61), Veneto (58), Piemonte (38), Lazio (38), Sicilia (29) e Campania (22). Si tratta delle Regioni più popolose d’Italia, a testimonianza che l’aumento del contagio sta avvenendo un po’ ovunque sul territorio nazionale. Oggi le uniche Regioni a non aver avuto casi positivi oggi sono Calabria, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

250.566 casi totali



35.205 morti

202.098 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 13.263, così suddivisi:

763 (-14) ricoverati in ospedale ( 5,8% )

( ) 45 (+2) ricoverati in terapia intensiva ( 0,3% )

( ) 12.455 (+316) in isolamento domiciliare ( 93,9% )

Ecco il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: