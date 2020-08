Coronavirus, Bolsonaro: “Prima o poi saremo tutti contagiati, non abbiate paura a guardare in faccia il Covid-19”

“Sapevo che prima o poi l’avrei preso, penso che sfortunatamente praticamente tutti la contrarremo”, ha detto il presidente brasiliano Jair Bolsonaro parlando del coronavirus e invitando i brasiliani a non aver paura a “guardare in faccia” il Covid-19. “Mi spiace per i morti, ma le persone muoiono ogni giorno, per tanti motivi. E’ la vita”, ha aggiunto in un altro dei commenti che sminuisce la pandemia. Bolsonaro è risultato positivo il 7 luglio e ieri ha annunciato di essere sotto cura antibiotica per un’infezione non meglio precisata, sostenendo di avere “la muffa nei polmoni” dopo aver contratto il Covid-19 che, però, ha sempre definito una “influenza leggera”. Il Brasile è al secondo posto per contagi e decessi al mondo.