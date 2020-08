Coronavirus, Boris Johnson studia un piano per evitare il lockdown: 50enni a casa

Boris Johnson ha ordinato ai funzionari britannici di elaborare un nuovo piano per evitare un secondo lockdown nazionale. Lo riportano i media britannici. Tra le opzioni valutate in una riunione che il premier ha avuto con il cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, ci sarebbe anche quella di allargare le misure restrittive alle persone con più di 50 anni a seconda dell’età e dello stato di salute. Johnson nei giorni scorsi ha rinviato di due settimane l’allentamento delle misure restrittive precedentemente programmato per il 1 agosto, a causa dell’aumento dei casi di Covid-19 nel Paese.