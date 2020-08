Una bimba di due anni ricoverata nel giorno di Ferragosto all’ospedale di Crotone per cause diverse dal coronavirus, è risultata positiva al tampone. La bambina, residente a San Mauro Marchesato (Kr), è ricoverata in isolamento nel reparto di Pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio, ma risulta essere asintomatica e probabilmente potrà essere dimessa oggi stesso. I suoi contatti, intanto, sarebbero già stati tracciati.