Coronavirus, alla Casa Bianca sbarca una cura ‘miracolosa’ che lascia il mondo a bocca aperta: è un estratto di pianta tossica

Sarebbe efficace contro il nuovo Coronavirus che da mesi sta attanagliando il pianeta. Si tratta di una cura presentata come ‘miracolosa’ contro il Covid-19, a base di una molecola estratta dall’oleandro. A renderla nota, portandola alla Casa Bianca, è stato Mike Lindell, amministratore delegato di ‘My Pillow’ e grande sostenitore del presidente Usa Donald Trump. Lindell, come si legge sul ‘New York Times’, ha dichiarato che “questa cosa funziona, è il miracolo di tutti i tempi”. Fino ad oggi, però, non esiste alcuno studio che abbia dimostrato la sicurezza e l’efficacia dell’oleandrina nel combattere il coronavirus. Da millenni è ben nota la tossicità delle foglie e dei fiori dell’oleandro; negli anni, inoltre, alcuni scienziati hanno cercato di attribuire al glicoside oleandrina un’azione cardiotonica e diuretica. Secondo Cassandra Leah Quave, medico etnobotanico dell’Emory University, “non bisogna scherzare con questa pianta”. L’ingestione di qualsiasi parte della pianta o anche il consumo di una lumaca che in precedenza aveva masticato alcune delle sue foglie può causare un battito cardiaco irregolare e portare al decesso di uomini e animali.