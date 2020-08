Coronavirus: 23 milioni di casi e 15 milioni di guarigioni nel Mondo, negli USA autorizzato l’uso del plasma

Sono oltre 23 milioni (23.358.598) i casi totali di Coronavirus registrati nel Mondo: lo riporta la Johns Hopkins University nel suo ultimo aggiornamento. Le vittime a livello globale sono 808.676, mentre le guarigioni sono 15.077.231.

In USA “la Fda ha dato l’autorizzazione all’uso del plasma convalescente come trattamento per il Covid-19“: lo ha annunciato nelle scorse ore il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso di una conferenza stampa. “Invitiamo tutti i guariti dal Covid-19 a donare il plasma per contribuire ad usarlo nelle cure“. “E’ una svolta storica che aumenterà notevolmente l’accesso a questo trattamento” contro il Coronavirus, ha sottolineato il presidente.

Il plasma convalescente è già stato utilizzato per trattare circa 70mila americani che hanno contratto il virus.

Negli USA la JHU al momento riporta un totale di 5.701.679 casi di Coronavirus e 176.802 vittime.

Il Brasile ha registrato altri 23.421 casi, che portano a 3.605.783 il numero complessivo dei contagi dall’inizio della pandemia. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, altre 494 persone sono morte nelle ultime 24, per un totale di 114.744 decessi. Il Brasile è secondo solo agli Stati Uniti per numero di casi e di morti nel mondo.