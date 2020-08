Coronavirus: 23,6 milioni di casi e 15,3 milioni di guarigioni nel Mondo, il Perù supera la soglia dei 600mila contagi

Secondo l’ultimo aggiornamento pubblicato dalla Johns Hopkins University, i casi totali di Coronavirus registrati nel Mondo sono ormai oltre 23,6 milioni (23.647.377). Le vittime a livello globale sono 813.022, mentre le guarigioni 15.337.252.

Per quanto riguarda in particolare l’America Latina, il Perù ha superato la soglia di 600mila casi mentre in Argentina sono oltre 350mila. Nel paese andino, che conta 33 milioni di abitanti, si sono registrati oltre 6.100 casi nelle ultime 24 ore, portando il totale a 600.438. I decessi giornalieri sono invece in calo, 150, ma il totale è ormai salito a 27.813.

In Argentina si sono superati i 7000 decessi dall’inizio della pandemia: nel Paese da 45 milioni di persone i casi ad oggi sono in tutto 350.867 (8.713 nuovi nelle ultime 24 ore) e i morti 7.366, di cui 382 nelle ultime 24 ore.

Il Perù, che conta 33 milioni di abitanti, è, in termini assoluti, il 3° Paese più colpito dal Coronavirus in America Latina dopo il Brasile (115.309 morti) e il Messico (60.800 morti). Rispetto alla popolazione, il Paese è invece il più colpito nel subcontinente con 839 morti per milione di abitanti.

Il Brasile ha registrato altri 17.078 casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, con un bilancio complessivo che arriva così a 3.622.861 contagiati. Secondo i dati del Ministero della Sanità, sono stati confermati altri 565 decessi rispetto al giorno precedente e il conteggio dei morti sale quindi a 115.309.