Coronavirus Campania: 24 casi positivi in un’azienda di Eboli

Sono stati riscontrati 24 casi positivi in un’azienda agricola di Eboli (Salerno). L’Asl di Salerno, si apprende da fonti sanitarie, ha chiesto al sindaco Massimo Cariello di predisporre tutte le misure per la salvaguardia della popolazione. Il personale dell’Asl, invece, sta provvedendo ad effettuare i tamponi al restante personale dell’azienda. I contagiati sono residenti in diversi comuni della provincia e non soltanto ad Eboli. In giornata, inoltre, sono emersi altri 6 casi positivi dai tamponi effettuati: 2 a Salerno, uno a Nocera Superiore, uno a San Giovanni a Piro e due residenti al di fuori dei confini provinciali.