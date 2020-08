Coronavirus, oggi in Italia +1.210 nuovi casi positivi: contagio aumenta soprattutto nel Lazio e in Campania [DATI]

I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 7 morti, 267 guariti e 1.210 nuovi casi (il dato più alto dal 12 maggio scorso, quando erano stati 1.402) ma purtroppo oggi non è stato fornito correttamente il numero dei tamponi quindi non possiamo conoscere la percentuale dei positivi sui controllati (cioè il dato più importante per comprendere il trend epidemiologico). Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono: Lombardia (239), Lazio (184), Veneto (145), Campania (138), Emilia Romagna (127), e Sardegna (81). Le Regioni invece con le performance più rassicuranti sono Calabria (solo 8 casi), Marche (5) e Basilicata (5).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

259.345 casi totali



35.437 morti

205.470 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 18.438, ma aumenta sensibilmente il numero degli asintomatici in isolamento domiciliare (che sono oltre il 94% del totale). I positivi, infatti, sono così suddivisi:

971 (+47) ricoverati in ospedale ( 5,3% )

( ) 69 (+5) ricoverati in terapia intensiva ( 0,4% )

( ) 17.398 (+883) in isolamento domiciliare ( 94,3% )

Di seguito il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio: possiamo notare chiaramente come la curva epidemiologica sia crollata in concomitanza con il picco della stagione estiva e in modo particolare del soleggiamento (da fine maggio a inizio agosto, con un punto più basso proprio a fine giugno), e adesso stia iniziando a risalire lentamente proprio con la fine dell’estate e l’accorciarsi delle giornate.

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: