Coronavirus, picco di contagi? L’infettivologo Bassetti spiega perché “non dobbiamo preoccuparci delle oscillazioni quotidiane”

“Continua il grido “al lupo al lupo” da parte della stampa italiana. Oggi un importante quotidiano ha dedicato le prime 7 pagine al Covid- stile post- crollo ponte Morandi o post-terremoto. Titoli: “picco di CONTAGI tra i giovani. Situazione incontrollata. Seconda ondata anche in Italia.” Cosa è successo?“: a fare chiarezza, in un post su Facebook pubblicato ieri, è Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova.

L’infettivologo spiega: “È cresciuto il numero assoluto dei positivi. Cosa intendiamo per positivi? Alcuni con pochi sintomi e il 95% di asintomatici. Non che gli asintomatici non trasmettano il VIRUS, sia chiaro, ma rispetto a chi manifesta tosse, febbre e problemi respiratori ha un indice di contagio inferiore.

E dunque, dei 300-400 o 500 positivi delle ultime ore, non significa che abbiamo altrettanti malati.

La maggioranza dei casi sono asintomatici o paucisintomatici e l’unico dato da monitorare con attenzione è quello dei ricoveri, in particolare in terapia intensiva, che al momento sembra essere stabile da varie settimane. Oggi oltretutto si riportano solo 2 decessi giornalieri su un paese di 60 milioni di abitanti. Il numero più basso da iniziò epidemia ma a nessuno importa dare le buone notizie.

Non dobbiamo inoltre prestare attenzione alle oscillazioni quotidiane, legate al numero di tamponi eseguiti, maggiori il martedì e il mercoledì e minori tra venerdì e domenica. Invito a guardare, piuttosto, la percentuale di positività rispetto ai tamponi, che la scorsa settimana era intorno allo 0,55%: se rimane su questi numeri non c’è motivo di particolare allarme, perché più grande è la rete che viene buttata più numerosi sono i “pesci che vengono pescati.

In vista del prossimo inverno mi preoccupano di più i diversi criteri di ricovero in ospedale nelle varie regioni e tra i vari ospedali, che andrebbero unificati. È sbagliato e scorretto ricoverare chiunque abbia solo 37,5 di temperatura e nessun altro sintomo se non il tampone positivo.

Penso inoltre che i controlli non siano adeguati su quanti arrivano o ritornano in Italia dall’estero, via mare, ma soprattutto con aerei, auto private e pullman.

Il timore è che tante persone infette, che arrivano in Italia dai Paesi a rischio, non vengano intercettate. Occorre incoraggiare le tre misure D-M-L ormai note a tutti.

Non proclami allarmistici, ma tanta attenzione e tanto buon senso.”