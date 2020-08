Coronavirus: 21,6 milioni di contagi e 774mila vittime nel Mondo, rinviate le elezioni in Nuova Zelanda

Sono 21.613.706 i contagi totali di Coronavirus registrati nel Mondo: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 774.296, mentre le guarigioni sono 13.616.495.

I Paesi con il maggiore numero di casi sono USA (5.403.213), Brasile (3.340.197), India (2.589.682) e Russia (920.719).

L’India ha superato quota 50.000 morti per Coronavirus, con oltre 900 decessi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il Ministero della Salute.

L’India è il 4° Paese al Mondo per vittime, dietro Stati Uniti, Brasile e Messico.

A causa della pandemia da Coronavirus le elezioni in Nuova Zelanda, previste per il 19 settembre, sono state rinviate di 4 settimane: lo ha annunciato la premier Jacinda Ardern, in corsa per la rielezione.

La Nuova Zelanda è stato tra i Paesi che hanno gestito l’emergenza con maggior successo, ma i contagi sono poi tornati a salire: oggi conta 1622 casi e 22 morti, secondo i dati della JHU.