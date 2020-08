Coronavirus, Crisanti e il terrorismo ingiustificato: “il sistema sanitario nazionale non ce la farà a fronteggiare il virus”

“Ci sono state delle dichiarazioni, forse dettate da un eccessivo ottimismo, certo non da un’analisi approfondita, che hanno generato una falsa sicurezza, che non ha aiutato“. Questa la dichiarazione rilasciati a Sky Tg24 dal prof. Andrea Crisanti, in merito alle dichiarazioni spesso contraddittorie, anche nel mondo scientifico, sull’evoluzione della pandemia da Coronavirus. “Penso che molti di coloro che hanno fatto queste dichiarazioni – ha aggiunto – ora sono in fase di ripensamento“. E parlando del prossimi futuro l’esperto profetizza: “senza l’aiuto di tutti quanti il sistema sanitario nazionale non ce la farà a fronteggiare il virus nel caso in cui a ottobre e novembre si moltiplicassero i focolai. Senza il contributo puntuale di ognuno di noi nell’applicare comportamenti virtuosi il sistema non ce la farà. Bisogna dirlo chiaro e tondo agli italiani“.

Dichiarazioni forti, quelle di Crisanti, e soprattutto in odore di ‘terrorismo’ mediatico. Perché se è vero che applicare e seguire alla lettere le previste misure anti contagio è quanto mai necessario in questo momento, è anche vero che la situazione in Italia è attualmente sotto controllo e i numeri di oggi ridimensionano nettamente l’allarmismo che sta prendendo piede in questi giorni.