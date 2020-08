Coronavirus, anche la Turchia supera l’Italia per numero di casi. Entro Agosto il sorpasso della Francia, ma nessuno ha i morti del nostro Paese

La Turchia ha appena superato l’Italia per numero totale di casi di Coronavirus: 261.194 contro 261.174. Appena 20 in più, quanto basta per scalzare l’Italia dal 17° posto della classifica dei Paesi con il più alto numero di casi assoluti di Covid-19. Adesso l’Italia è 18ª, ma resta uno dei Paesi più colpiti al mondo in termini di mortalità a causa dell’enorme numero di morti di marzo e aprile. Nonostante il numero, quasi identico, di casi – infatti – l’Italia conta 35.445 morti, ben 586 ogni milione di abitanti (una delle cifre in assoluto più alte del mondo, di gran lunga superiore a USA, Brasile, Svezia etc.), mentre in Turchia i morti sono 6.163, appena 73 ogni milione di abitanti.

In base all’andamento del contagio, anche la Francia supererà l’Italia entro fine mese ma i morti nel Paese transalpino sono 30.528, cioè 468 ogni milione di abitanti. Anche qui, molti di meno rispetto all’Italia.