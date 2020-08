Coronavirus, nuove misure per le discoteche: nel pomeriggio riunione Governo-Regioni

in riferimento a nuove eventuali misure per discoteche e sale da ballo, è stata convocata per oggi, alle 16, dal Ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, una riunione di coordinamento tra Governo e Regioni.

Saranno presenti anche il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli.