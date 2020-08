Coronavirus: dopo la Russia anche la Cina registra il suo primo vaccino, “efficace e sicuro”

Dopo la Russia, anche la Cina ha registrato il suo primo vaccino contro il Coronavirus: il brevetto è stato concesso dalla China National Intellectual Property Administration, conferma l’agenzia ufficiale Xinhua, citando il Quotidiano del Popolo. A farne richiesta erano state insieme l’Accademia per le scienze militari e CanSino Biologics.

Il vaccino Ad5-nCoV è stato sviluppato da un gruppo di ricercatori guidato da Chen Wei, dell’Istituto di medicina militare: è basato sulla tecnica dell’adenovirus vettore di una versione ricombinata del Coronavirus.

Sono state completate le fasi 1 e 2 della sperimentazione, iniziata lo scorso marzo: il vaccino avrebbe dimostrato di indurre una risposta immunitaria e di non avere effetti tossici.

Il via libera spiana la strada alla possibile produzione di massa in tempi rapidi nel caso di un ritorno della pandemia, ha precisato la China National Intellectual Property Administration, citata dal network statale CCTV.

L’approvazione, ricevuta l’11 agosto scorso ma resa nota solo ora, “è un’ulteriore conferma dell’efficacia e della sicurezza” del prodotto, ha sottolineato in una nota il gruppo di Tianjin.