Coronavirus e Vaccino, l’Istituto Spallanzani: oltre 7mila candidati alla sperimentazione

“Sono state piu’ di 7mila le candidature che abbiamo ricevuto per essere volontario per la sperimentazione del vaccino” contro il Covid-19. Lo ha detto il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, in una intervista alla testata sudamericana ‘Panoramica’. Il vaccino, tutto italiano, che sara’ sperimentato allo Spallanzani su 90 persone selezionate tra le oltre 7mila candidature, “prendera’ il via il 24 agosto – ha ricordato Vaia – con la fase 1 che durera’ 8-10 settimane. In autunno si svolgeranno poi le fasi 2 e 3. Ma cio’ che mi preme sottolineare e’ la generosita’ degli italiani, di queste persone che si sono candidate. Hanno detto che volevano essere utili per gli altri, che si fidano della Sanita’ pubblica, e in particolare dello Spallanzani. Hanno anche detto che vogliono destinare alla ricerca il rimborso spese previsto”.