Coronavirus: Flavio Briatore trascorrerà la quarantena a casa di Daniela Santanché

A quanto apprende l’Adnkronos Flavio Briatore trascorrerà il periodo di quarantena dopo le dimissioni dal San Raffaele a casa di Daniela Santanchè. L’imprenditore non sarà ovviamente sotto lo stesso tetto della Santanché ma avrà a disposizione un’ala indipendente della grande abitazione milanese della senatrice di Fratelli d’Italia.

L’uscita dal San Raffaele è prevista per la giornata di domani, Briatore dovrà trattenersi a Milano per le regole di sicurezza sanitaria sul coronavirus che non gli consentono di rientrare nella sua residenza abituale di Montecarlo. Alcune fonti specificano all’Adnkronos che gli stessi sanitari gli avrebbero consigliato di non allontanarsi dal San Raffaele che lo ha in cura.