Coronavirus, nuovo focolaio in Rsa a Milano: 22 positivi

Torna l’incubo coronavirus nelle case riposo. Ventuno anziani e un operatore sanitario sono risultati positivi nella Rsa Quarenghi di Milano, alla periferia nord-ovest della città. Lo riporta il quotidiano ‘Il Giorno’ che in merito al nuovo focolaio rassicura: a ieri sera solo uno dei contagiati aveva i sintomi del Covid-19. Per tutti gli ospiti della struttura sono scattati i tamponi.

Una Rsa di Milano “risparmiata dalla prima ondata” di Covid-19 si trova oggi alle prese con un focolaio di coronavirus Sars-CoV-2 spiega all’Adnkronos Salute Vittorio Demicheli, direttore sanitario dell’Ats di Milano che, se da un lato rileva in questo caso riportato oggi dal quotidiano ‘Il Giorno’ una “spia d’allarme” perché è il primo focolaio nella metropoli meneghina post emergenza, dall’altro evidenzia “un’anomalia positiva”: nessuno degli anziani “è in condizioni severe, molti sono asintomatici, e i casi sono stati scoperti con il tracciamento“. Secondo quanto raccontano i gestori di Coopselios al quotidiano locale, un ospite “ha manifestato sintomi riconducibili a Covid“, una volta testato è risultato positivo, da qui è scattato lo screening collettivo per ospiti e personale. Oltre a un operatore, altri 20 anziani spiegano i gestori, “sono risultati positivi, ma completamente asintomatici“.