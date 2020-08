Coronavirus, in Francia oltre 1.600 casi in 24 ore, 279 focolai attivi: aumentano i pazienti in rianimazione

1.604 nuovi casi di coronavirus sono stati rilevati in Francia nelle ultime 24 ore. In una settimana il numero delle persone risultate positive nel Paese è aumentato di oltre il 30%. Lo afferma il bilancio settimanale fornito dall’autorita’ francese per la salute pubblica. Nei sette giorni dal 27 luglio al 2 agosto, sono 7565 le persone risultate positive al test del Coronavirus, un aumento del 33% rispetto alla settimana precedente, quando i casi confermati erano 5695.

Nelle ultime 24 ore, sono morte 7 persone a causa del coronavirus in Francia, portando il numero totale di vittime dall’inizio dell’epidemia a 30.312, ha annunciato oggi la Direzione Generale della Salute (DGS) nel suo comunicato stampa quotidiano. Sono stati registrati 141 nuovi ricoveri ospedalieri, portando il numero totale di pazienti attualmente ricoverati in ospedale a 5.060. Tra questi, 21 nuovi pazienti gravi sono stati ricoverati in terapia intensiva da ieri, portando il numero di pazienti in queste unità a 390, contro 384 di ieri. Nel Paese sono ancora attivi 279 focolai, di cui 14 nuovi rilevati nelle ultime 24 ore, come riferisce il quotidiano Le Figaro.