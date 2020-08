Coronavirus, Miozzo (CTS): “Epidemia fuori controllo, paghiamo per un’estate in libertà”

”L’epidemia è andata fuori controllo. Paghiamo un’estate in libertà, con party sulle spiagge, discoteche aperte e assembramenti senza regole”. Lo dice al ‘Giornale‘ Agostino Miozzo, commentando i numeri di contagi in crescita di giorno in giorno. Secondo il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, ”una crescita sull’andamento dei contagi era prevista, però dobbiamo capire come si evolve questa curva epidemica: se raggiunge un picco e poi si ferma, possiamo stare tranquilli perché è il colpo di coda di comportamenti scorretti dei vacanzieri, ma se continua a salire dobbiamo cominciare a preoccuparci. Entro la fine del mese sapremo cosa sta succedendo. In questi giorni le spiagge si stanno svuotando e sono cominciati i rientri nelle città. I contagi stano emergendo”.

“L’età si è abbassata notevolmente –continua Miozzo – ma è un’arma a doppio taglio: questi ragazzi manifestano pochissimi sintomi, ma sono lo stesso contagiosi e possono innescare pericolose catene di trasmissioni familiari e a scuola, dove purtroppo la presenza in classe rappresenta un nuovo stress dal punto di vista epidemiologico ed è per questo che la diffusione del virus sul territorio nazionale dev’essere tenuta sotto controllo. Ma bisogna far ripartire la scuola è un imperativo sociale e politico. Sono già sei mesi che gli istituti sono chiusi. E otto milioni di studenti non possono più stare lontano dalle aule’‘.

“Siamo nel pieno della pandemia, non possiamo abbassare la guardia -rimarca Miozzo -. L‘attività di tracciamento dei nuovi contagi va rafforzata. Soprattutto con l’aiuto di chi ha vissuto situazioni di rischio e potrebbe aver contratto il virus senza saperlo“.

E ai giovani di rientro dalle ferie consiglia: ‘‘Non sottovalutate alcun sintomo, fatevi controllare anche al primo raffreddore, ricordatevi dove siete stati in vacanza e chi avete frequentato. Se ad una festa a cui avete partecipato qualcuno è risultato positivo al Covid fatevi subito il tampone di controllo. Non aspettate di stare male: più l’intervento è tempestivo, più è efficace”.