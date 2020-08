Coronavirus, 1.579 nuovi casi ieri in Giappone: Tokyo verso la proclamazione dello stato di emergenza

Il Giappone ha registrato 1.579 nuovi casi di coronavirus e altri cinque morti nelle ultime 24 ore. Per il terzo giorno consecutivo, il Giappone aggiorna il record. A Tokyo l’incremento maggiore con 463 nuovi casi in un solo giorno. I casi confermati nel Paese sono in tutto 36.548, compresi i 712 della nave da crociera Diamond Princess. I morti sono finora 1.024.

“Faremo di tutto per evitarlo, ma proclamare lo stato d’emergenza per Tokyo potrebbe essere il solo modo per arginare l’epidemia“. Lo ha detto in conferenza stampa la governatrice della regione della capitale del Giappone, Yuriko Koike, citata dal Japan Times. “Tokyo sta raggiungengo il punto in cui uno stato d’emergenza potrebbe diventare la miglior risposta. Abbiamo bisogno di fare tutto il possibile per scongiurare questo scenario”.