Coronavirus, il Governo convoca le Regioni: in arrivo nuove disposizioni sanitarie

Il ministro delle Regioni Francesco Boccia ha riunito le Regioni per una seduta di coordinamento con il ministro della Salute Roberto Speranza e il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli sulle nuove disposizioni sanitarie per chi rientra in Italia dai Paesi stranieri e una informativa sui rischi da assembramenti nelle discoteche e nei locali da ballo. Tra i presidenti di Regione presenti alla riunione Donato Toma, Luca Zaia, Alberto Cirio, Marco Marsilio oltre a Massimiliano Fedriga e alcuni assessori competenti.