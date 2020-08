Coronavirus, Ilaria Capua: “La comunità scientifica ha fallito, ma la seconda ondata si può ancora evitare”

“Quando si parla di ‘seconda ondata‘ si fa riferimento ai ricoveri in terapia intensiva. Per evitare questo non occorrono decreti, ma un’attiva collaborazione della popolazione. È una questione di responsabilità collettiva“: lo ha affermato, in un’intervista al Corriere della Sera, la virologa Ilaria Capua, professore all’Università della Florida e direttore dell’One health center of excellence.

“L’obiettivo del virus è di infettare tutte le persone che incontra per garantirsi la propria sopravvivenza. Era illusorio pensare che con l’estate si sarebbe ‘ritirato’. I virus non pensano e non guardano in faccia nessuno: sono macchine“.

Ora però il virus colpisce i più giovani: “Sì, interessa una popolazione diversa rispetto alla prima ondata: bambini e giovani che, nella stragrande maggioranza dei casi, non presentano sintomi“.

In riferimento al fatto che i giovani rappresentano una fonte di contagio per le persone più fragili, Capua ha sottolineato: “E’ questa la nuova sfida: riorganizzare la vita della popolazione a rischio. Non si parla di lockdown, ma di comportamenti consapevoli che possono allontanare il rischio di infezioni. Le regole sono sempre le stesse: mascherine, distanziamento, igiene“.

Sul fatto che una persona, già affetta da Covid, si possa reinfettare, Capua ha dichiarato: “Sono sorpresa della sorpresa che questa notizia ha suscitato. Uno dei punti interrogativi che ci presenta questo virus è proprio legata alla risposta immunitaria dell’organismo umano. Ci chiediamo: gli anticorpi che quest’ultimo produce contro il virus sono protettivi contro le reinfezioni? E per quanto tempo? Non si sa. Ma del resto le reinfezioni succedono anche per altre malattie infettive. E questo getta un’ombra sull’efficacia dei vaccini“.

Alla domanda sul perché questo virus ci ha colti impreparati, Capua ha spiegato: “La comunità scientifica ha fallito e deve fare autocritica. La pandemia da Covid non è stata un meteorite inaspettato. Era prevedibile e si poteva evitare—come io stessa, alcuni virologi ‘svalvolati’ e persino Bill Gates avevano previsto — Mi auguro che questa emergenza serva da lezione per il futuro“.