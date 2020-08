Coronavirus, impennata di contagi in Germania: mai così tanti da inizio maggio

Impennata di contagi di Coronavirus in Germania: il Robert Koch Institut ha riportato 218.519 casi con un aumento di 1.226 rispetto a ieri, quando erano stati segnalati 966 casi e dopo giorni di bollettini con oltre mille contagi.

Secondo i media tedeschi, i dati odierni sono i più preoccupanti dall’inizio di maggio.

In Germania sono inoltre 9.207 i decessi confermati per complicanze legate al Covid-19, 6 in più rispetto al precedente bilancio.

Circa 198.800 le persone guarite dopo aver contratto l’infezione, 700 in più rispetto a ieri.