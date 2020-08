Coronavirus: in Russia al via il test sul vaccino su 40mila persone

Il vaccino registrato in Russia per il coronavirus (Sputnik V) sarà inoculato in 40mila persone distribuite in tutto il Paese dalla prossima settimana. I risultati della sperimentazione clinica del prodotto sviluppato dall’Istituto Gamalyeva di Mosca saranno messi a disposizione dell’Oms, e da istituzioni di ricerca di Emirati Arabi Uniti, India, Brasile, Arabia saudita e Filippine, tutti Paesi che stanno considerando la possibilità di prendere parte alla fase 3 della sperimentazione, ha precisato Kirill Dmitriev, il presidente del Fondo per gli investimenti diretti anticipando che i dati raccolti saranno pubblicati in una rivista accademica alla fine di questo mese. I risultati della fase 1 e 2 della sperimentazione clinica non erano stati pubblicati.