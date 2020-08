Coronavirus, l’infettivologo Bassetti: “L’inizio della scuola a rischio? Evitiamo brutte figure, come sempre i francesi sono avanti”

“Credo che mettere in dubbio il regolare e sicuro inizio delle scuole a settembre a causa del Covid, dopo aver avuto sei mesi a disposizione per confrontarsi e organizzarsi, non sia degno di un grande paese come l’Italia“: lo ha affermato, in un post su Facebook, Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova.

“Spero che ciò che qualcuno ha affermato sia privo di fondamento, altrimenti, forse, occorrerebbe chiedere a qualche esperto, magari francese, tedesco o di altri paesi europei, di venire a insegnarci come fare.

Io comunque rimango fiducioso. Sarebbe veramente una brutta figura, anche internazionale.

Ps. A proposito di stranieri, Provate ad ascoltare Macron. Come sempre i francesi sono avanti. ‘Il rischio zero non esiste‘“.