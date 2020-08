Coronavirus, oggi in Italia 1.071 nuovi casi positivi per cifra “monstre” di tamponi. Appena 3 morti, -5 ricoverati in terapia intensiva [DATI]

I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati appena 3 morti, 243 guariti e 1.071 nuovi casi (il dato più alto dal 12 maggio scorso, quando erano stati 1.402) a fronte di ben 77.674 tamponi effettuati in un solo giorno. Oggi è risultato positivo l’1,37% dei test processati, in linea con i dati dei giorni scorsi. E’ stato il giorno con più tamponi in assoluto dall’inizio della pandemia, in quella che è ormai diventata una vera e propria caccia al positivo, che sta consentendo di individuare molti casi di rientro e tantissimi asintomatici. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono: Lazio (215), Lombardia (185), Veneto (160), Emilia Romagna (80), Campania (61) e Toscana (53).

La situazione è e rimane assolutamente confortante: siamo ai dati minimi del tasso di mortalità della malattia, tanto che nel mese di Agosto abbiamo una media di morti giornalieri di gran lunga inferiore sia a giugno che a luglio, oltre che ovviamente a tutti i mesi precedenti.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

258.136 casi totali



35.430 morti

205.203 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 17.503, ma aumenta sensibilmente il numero degli asintomatici in isolamento domiciliare (che sono oltre il 94% del totale). I positivi, infatti, sono così suddivisi:

924 (+5) ricoverati in ospedale ( 5,3% )

( ) 64 (-5) ricoverati in terapia intensiva ( 0,4% )

( ) 16.515 (+825) in isolamento domiciliare ( 94,3% )

Di seguito il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio: possiamo notare chiaramente come la curva epidemiologica sia crollata in concomitanza con il picco della stagione estiva e in modo particolare del soleggiamento (da fine maggio a inizio agosto, con un punto più basso proprio a fine giugno), e adesso stia iniziando a risalire lentamente proprio con la fine dell’estate e l’accorciarsi delle giornate.

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: