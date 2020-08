Coronavirus: la moglie di Bolsonaro annuncia la propria guarigione

La first lady del Brasile, Michelle Bolsonaro, ha annunciato la propria piena guarigione dal coronavirus, due settimane dopo aver contratto il Covid-19. Sul proprio account Instagram la moglie del presidente Jair Bolsonaro ha pubblicato una foto del risultato negativo del suo test.

“Esame negativo. Grazie per le preghiere e per tutte le manifestazioni d’affetto”, ha scritto Michelle Bolsonaro. La prima donna del Brasile, 38 anni, era stata trovata positiva al Covid-19 il 30 luglio. Questo fine settimana, anche il figlio minore di Bolsonaro, Renan Bolsonaro, ha utilizzato i social network per comunicare che e’ risultato positivo al coronavirus.

Il ventiduenne, figlio della prima moglie del presidente, ha aggiunto di aver iniziato il trattamento con l’idrossiclorochina, un farmaco fortemente voluto dal leader brasiliano, anche se la sua efficacia non e’ ancora stata dimostrata scientificamente.

Oltre a Bolsonaro, sua moglie e suo figlio, otto ministri del governo brasiliano sono gia’ stati contagiati dal coronavirus, cosi’ come 12 dei 27 governatori degli Stati federati del Paese. Anche la nonna della first lady brasiliana e’ morta di malattia questa settimana, dopo aver trascorso piu’ di un mese in un ospedale pubblico a Ceilandia, una citta’ vicino a Brasilia.