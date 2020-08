Coronavirus, le linee guida per le scuole: “Può accompagnare lo studente un solo genitore, chiusure sulla base del numero di casi confermati”

La eventuale chiusura delle scuole – dopo la ripartenza prevista a settembre – sarà decisa “in base al numero dei casi confermati” di nuovo coronavirus riscontrati negli istituti. E’ quanto prevedono, secondo quanto apprende l’ANSA, le nuove linee guida generali per la ripresa di ottobre messe a punto da Iss e ministero della Salute. Un singolo caso di positività, si rileva nel documento, non dovrebbe determinare la chiusura dell’istituto scolastico se “la trasmissione non è elevata”. E’ inoltre prevista negli istituti la presenza di un referente scolastico per Covid-19.

Per ridurre l’accesso di “visitatori” a scuola, lo studente potrà essere accompagnato “da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilita’ genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura”. Lo stabilisce il Protocollo per la riapertura delle scuole.