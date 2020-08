Coronavirus, l’infermiera 24enne ai coetanei: “Siate eroi, mettete la mascherina”

Non è una cantante, né una YouTuber, ma anche lei ha tutte le carte in regola per parlare ai giovani e metterli in guardia del pericolo che si corre se non si rispettano le poche e semplici misure di prevenzione anti-contagio.La quarta testimonial della campagna #giustedistanze si chiama Nicole, ha 24 anni, ed è operatrice del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pavullo. Nicole, la più giovane infermiera dell’Azienda USL di Modena, ha un messaggio importante per tutti i suoi coetanei: “Anche io avrei voglia di divertirmi, ma il Covid è ancora qui tra noi e ha voglia di fare ancora un sacco di danni. Al posto della ricetta della pizza fatta in casa – che ci è tanto piaciuta durante il lockdown – vi do la ricetta per mantenere le giuste distanze e avere i giusti comportamenti in questo momento”, afferma Nicole, mostrando come si indossa in maniera corretta la mascherina.

Uso della mascherina ove previsto, frequente igiene delle mani e distanziamento interpersonale di almeno un metro: sono queste le regole che Nicole vuole ricordare ai ragazzi della sua età, “perché di questo passo potrebbe essere chiesto a voi di ritornare a stare chiusi in casa, senza affetti e senza divertimento, e a noi di tornare in prima linea. Dunque, siate un po’ eroi anche voi, mettetevi la mascherina e fate a modo!” Il video con il messaggio integrale è disponibile sui canali social delle tre aziende sanitarie (Azienda USL di Modena: Facebook: AUSLModena; Instagram: @auslmodena; YouTube; Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena: Facebook: AOUModena; Instagram: @aoudimodena; YouTube; Ospedale di Sassuolo SpA: Facebook: @socialospedalesassuolo).

La campagna – Ideata e realizzata dalle tre aziende sanitarie modenesi (Azienda USL di Modena, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e Ospedale di Sassuolo SpA), la campagna #giustedistanze si rivolge principalmente ai giovani, con la collaborazione di testimonial d’eccezione, personaggi del mondo dello spettacolo, cantanti, sportivi, molti dei quali modenesi, che con i loro videomessaggi sui social ricordano a tutti l’importanza di seguire poche e semplici regole per tenere lontano il virus. Ad oggi hanno aderito Benji, NEK e la Strana Coppia di Radio Bruno. Perché l’hashtag #giustedistanze? Da un lato per richiamare l’importanza del distanziamento fisico, uno dei tre pilastri della prevenzione e del contrasto al coronavirus (insieme all’utilizzo della mascherina quando previsto e la frequente igiene delle mani), dall’altro perché rimanda, in un’ottica più generale di promozione della salute, alle “giuste distanze” da tenere da tutte le dipendenze, alcol, fumo, droghe e gioco d’azzardo.